La Nazionale italiana Under 19 si ritroverà da giovedì 4 a martedì 9 luglio per il secondo raduno di Bolzano. Proprio in occasione del ‘rompete le righe’, Bernardo Corradi, che intanto ha convocato 27 giocatori, comunicherà le sue scelte definitive, ufficializzando i 20 calciatori che partiranno per l’Irlanda del Nord andando a caccia del bis dopo la vittoria di un anno fa a Malta, un’impresa riuscita nella storia solamente alla Spagna (in due occasioni, 2006-2007 e 2011-2012). Nell'elenco diramato da Corradi, si nota che sono presenti tutti quelli che hanno partecipato al precedente stage, compreso l'interista Luca Di Maggio, con le aggiunte di Simone Pafundi e Francesco Camarda. L’elenco dei convocati:

Portieri: Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Genoa), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Francesco Camarda (Milan).