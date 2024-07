A Belfast, la Nazionale italiana Under 19 ha mosso il suo primo passo nell’Europeo di categoria da campione in carica battendo 2-1 la Norvegia. Una vittoria in rimonta, dopo il momentaneo vantaggio firmato da Braut, resa possibile anche grazie al grande tiro a giro vincente di Luca Di Maggio a battere Børsheim sul finire di primo tempo: "Non poteva esserci esordio migliore", ha commentato a margine della sfida il centrocampista dell'Inter sul proprio profilo Instagram.