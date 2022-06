La Nazionale Under 19 di Carmine Nunziata vola in Slovacchia dove giocherà la fase finale degli Europei Under 19. Gli azzurrini sono inseriti in un girone che comprende Slovacchia, Romania e Francia. 8 squadre partecipanti e il torneo, oltre ad assegnare il titolo di categoria, riserva 5 posti ai Mondiali Under 20 che si disputeranno il prossimo anno in Indonesia. Nell'elenco presenti quattro giocatori dell'Inter: Mattia Zanotti, Alessandro Fontanarosa, Cesare Casadei e Giovanni Fabbian.