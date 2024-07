Esordio all'Europeo U19 con vittoria per l'Italia di Corradi. Gli azzurrini, di scena a Belfast nella prima giornata del Gruppo A, vanno sotto contro la Novergia (gol di Braut al 35') ma strappano poi la rete del momentaneo pareggio a ridosso della fine del primo tempo con l'interista Di Maggio, titolare nel centrocampo a tre e in campo fino al 73'. A completare la rimonta ci pensa poi Zeroli nella ripresa.