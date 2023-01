Dopo la vittoria per 5-4 contro l'Hellas Verona negli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, l'Inter Under 19 torna in campo questo weekend nel derby contro il Milan: la stracittadina giovanile si giocherà infatti domenica 15 gennaio alle ore 14.30 al Konami Youth Development Centre. La sfida, comunica il club nerazzurro, sarà aperta al pubblico e il titolo di accesso è gratuito. Prima, va ricordato, la tribuna di Interello non era agibile per più di cento persone per via dei lavori di rifacimento della stessa.