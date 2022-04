Con la Primavera ferma per la pausa, l'appuntamento clou del settore giovanile nerazzurro è previsto per domani, quando a Pistoia l'Under 18 di Andrea Zanchetta affronterà l'Empoli per i quarti di finale della Viareggio Cup. Questo il programma completo del weekend del vivaio:

UNDER 18 SERIE A E B

Sabato 26 marzo 2022 - Torneo di Viareggio, Quarti di Finale

INTER vs Empoli ore 15.00 (Stadio Melani, Pistoia)