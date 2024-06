Opinionista d'eccezione per TUDN in occasione della Copa America 2024, Javier Zanetti ha commentato così l'esordio vincente della sua Argentina, capace di battere non senza fatica il Canada 2-0: "E' stata dura, il Canada è una grande squadra ma l'Argentina ha giocatori di personalità che sanno risolverti le cose. Il futuro è molto importante per questa selezione - il parere di Pupi -. L'Argentina quando ha una chance la sfrutta. Ma il Canada ha insistito, pressando e obbligandoci all'errore e andando vicino al pari. Poi sul 2-0 di Lautaro è finita la partita. E' importante iniziare un torneo così vincendo, e lo abbiamo fatto".

Il vice presidente dell'Inter, infine, spiega la decisione di Lionel Scaloni di far partire Julian Alvarez tra i titolari, per poi inserire Lautaro al 76' al suo posto: "Sono due grandi attaccanti, il ct ha scelto Alvarez perché aiuta molto bene in fase difensiva. Entrambi hanno fatto due gol fondamentali, quella è la cosa importante".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!