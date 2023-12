Dalla zona mista del salone di Nyon teatro dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Javier Zanetti ha presentato così l'abbinamento per gli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid: "L'Atlético ha il carattere del Cholo. Ha lasciato un segno importante nell'Inter. È un amico e sarà speciale affrontarlo. La favorita per vincere la Champions League? Real Madrid, Manchester City, Bayern e Inter. Partiamo per rendere la vita difficile a tutti", le parole riportate da Marca.

