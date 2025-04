"In virtù delle occasioni che ci sono state da ambo le parti, sicuramente avremmo meritato di vincere. Questo è poco ma sicuro". Ha esordito così Andrea Zanchetta a Inter TV nel post-partita di Trabzonspor-Inter, vinta dalla squadra turca e valsa l'eliminazione dalla Youth League ai nerazzurrini. "Queste partite si giocano sugli episodi e pazienza, siamo chiaramente rammaricati perché i ragazzi ci hanno creduto e provato fino alla fine, non siamo stati fortunati nei momenti decisivi e ci è mancata un po’ di qualità sotto porta nell’essere più incisivi e cattiveria" ha continuato l'allenatore interista che ha espresso lodi e soddisfazione per quanto fatto nel percorso continentale dal gruppo.



Sull'ambiente e la partita al Şenol Güneş Spor Kompleksi:

"Obiettivamente l’ambiente era davvero incredibile. A livello giovanile in questa competizione penso irripetibile è stata un’esperienza bellissima per i ragazzi, per noi dello staff. I ragazzi hanno dimostrato grande personalità perché hanno affrontato la partita con l’approccio, la voglia e il sacrificio giusti. Mi sono piaciuti veramente tanto, peccato perché il passaggio del turno sarebbe stato, oltre che meritato, il coronamento di un percorso fantastico. Oggi c’è un po’ di rammarico ma già domani quando analizzeremo meglio le cose con più calma, sicuramente penseremo al percorso incredibile fatto. Non devo per forza sottolineare qualcosa. I ragazzi hanno fatto benissimo, sono cresciuti di partita in partita. E in un ambiente come quello trovato qui a fare una partita del genere, se non sei pronto ti fanno male pesantemente. Invece i ragazzi hanno gestito la partita molto bene, sono stati fantastici. Adesso sono delusi e starà a noi stargli vicini e dargli la fiducia per ripresentarsi nel weekend per la partita di campionato ed essere pronti".

