Giugno è iniziato e mancano 10 giorni esatti alla finale di Champions League in programma a Istanbul contro il Manchester City. Simone Inzaghi ci arriverà con un grande dubbio di formazione: chi tra Lukaku e Dzeko al fianco di Lautaro? Tre motivi per cui puntare su Edin dal 1' e altrettanti tre per puntare subito su Big Rom. Ne parliamo nell'appuntamento delle 12 sul nostro canale Youtube. E voi da che parte state? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).