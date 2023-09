È bastata una perla di Federico Dimarco all'Inter per risolvere la pratica Empoli e blindare il primo posto in classifica. Lo strepitoso esterno mancino del 32 nerazzurro non è però l'unica azione degna di nota del lunch match del Castellani, vinto 1-0 dala squadra di Inzaghi. Nel video sotto gli highlights della partita.

