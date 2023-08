Dopo quasi due ore nella sede dell'Inter, dove si è recato attorno alle 16 per definire gli ultimi dettagli del passaggio di Giovanni Fabbian all'Udinese, nell'ambito della trattativa che porterà Lazar Samardzic alla corte di Simone Inzaghi, l'agente Michelangelo Minieri ha lasciato gli uffici del club nerazzurro senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti in Viale della Liberazione, tra cui l'inviato di FcIntwernews.it.

L’agente di Fabbian lascia la sede nerazzurra pic.twitter.com/gNjyHHNoQo — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 3, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!