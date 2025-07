C'è anche il nome di Francesco Pio Esposito tra gli osservati speciali del nuovo CT azzurro Gennaro Gattuso. Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport parlando del giro di ritiri che l'ex giocatore del Milan sta effettuando tra i vari club di Serie A allo scopo di valutare i giocatori convocabili nell'immediato e nel futuro prossimo. In particolare, secondo la Rosea, Esposito è tenuto in considerazione da Gattuso, anche se ha bisogno di una squadra che lo faccia giocare con coraggio e continuità. Sembra il classico centravanti d’area, ma sa muoversi bene anche fuori. "Le vie del mercato sono sempre sorprendenti, ma almeno all’inizio potrebbe giocarsi le sue chance con l’Inter", si legge.

Impossibile non citare anche il talento del Parma Giovanni Leoni, il cui nome era già sul taccuino di Gigi Buffon, uno che ovviamente conosce molto bene l'ambiente di Parma. La prossima stagione sarà anche quella della maturazione per un giocatore dal fisico e dalla personalità già adulte. Ma col dubbio mercato che potrebbe gravare sul suo destino azzurro, perché solo approdando in un club che gli consenta di poter giocare da titolare potrà far valere le sue ragioni di convocazione con Gattuso.