Matteo Spinaccé, autore del secondo gol dell'Inter Primavera contro l'Arsenal questo pomeriggio, a fine partita si è soffermato con i giornalisti presenti, tra cui gli inviati di FcInterNews. Queste le sue parole.

Partiamo dal tuo gol, una rete incredibile.

"Abbiamo notato nei primi minuti che il portiere giocava molto fuori dalla porta e aspettavamo solo l'occasione giusta per calciare. L'ho visto fuori e ci ho provato di prima".

Un'altra grande prestazione in Europa, 4 vittorie su 4.

"Sicuramente la Youth League ti dà grandi stimoli, affronti squadre fortissime e tutte giocano a viso aperto, sono partite molto belle ed è divertente giocarle".

FcIN - Quanta spinta vi danno queste vittorie in ottica campionato? Nel prossimo turno arriva la capolista.

"Fa bene al morale, adesso però non dobbiamo pensare troppo a questa partita ma pensre già alla Fiorentina che sarà molto difficile. Dobbiamo andare là e giocare come sappiamo per provare a vincere".

FcIN - Quanto credete nel doppio obiettivo: YL e campionato?

"Sarebbe fantastico, ci crediamo poi sarà il campo a parlare. Certe partite vanno bene, gli episodi ti girano e ci crediamo".

FcIN - Questa vittoria ipoteca la qualificazione.

"Siamo una squadra forte, giochiamo molto bene e anche il gruppo è bello e unito, possiamo arrivare in fondo".

