C'è anche Stefan de Vrij tra i protagonisti del Torneo Amici dei Bambini. Chiamato ad intervenire dal palco, il difensore dell'Inter tocca diversi temi incuso il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League di domani che vedrà i nerazzurri accoppiati con Feyenoord o PSV, giustizieri di Milan e Juventus nei playoff. L'olandese ha una chiara preferenza su chi incontrare al prossimo turno: "Mi dispiace aver visto uscire gli altri, per il calcio italiano è un bene se le squadre vanno avanti - le parole raccolte da FcInterNews.it -. Però sono contento di affrontare una squadra olandese e di tornare in Olanda. Se posso scegliere... il Feyenoord è la squadra in cui sono cresciuto. È meno forte del PSV? Sono entrambe forti, vedremo. Ma lì è dove sono cresciuto: lo stadio, i tifosi e la squadra hanno un posto nel mio cuore".

"Quello che voglio dire è che queste cadute e i momenti di negatività ti portano sempre qualcosa - aggiunge De Vrij in un'altra parte del discorso -. Più esperienza hai, più ti capita e sai che ti porterà qualcosa, quindi la gestisci in un altro modo. Quello che ho imparato è che riesco a concentrarmi in quello in cui posso influenzare e fare il mio lavoro. Questa è una cosa che il calcio mi ha portato e sono molto grato di aver potuto sviluppare questa cosa".

Immancabile i passagio sul calcio giovanile: "Penso che i settori giovanili in Olanda siano molto buoni, io mi sono trovato molto bene. C'è molta tecnica: son sempre rimasti così e lo vedi nei giocatori di adesso che giocano per tanti club ad alto livello. Quando sono arrivato in Italia ho imparato tanto la tattica, era quasi un altro mondo. Sono contento delle scelte che ho fatto, ormai è il mio undicesimo anno in Italia e mi sento quasi italiano (ride, ndr). Mi trovo molto bene, ma è importante anche avre preso la tecnica in Olanda e poterla dimostrare a tutti".

