Nel post partita di Inter-Arsenal, Yann Bisseck si è presentato in zona mix. Ecco le dichiarazioni del difensore nerazzurro, al nostro inviato ha confermato la trattativa in corso per il rinnovo di contratto. “Tanti gol presi in campionato e zero in Champions? La differenza è un po’ di fortuna in più. Sinora in Champions non abbiamo concesso gol, difendendo bene da squadra - ha esordito -. Credo sia anche meritato, ci siamo stati anche rimbalzi fortunati, ma siamo stati pure davvero solidi. Credo che la partita contro la Juve sia da archiviare”.

“Napoli? Vogliamo vincere. È tutto quello che vogliamo, siamo pronti. Il mister ci sta preparando bene per la partita, credo che giocheremo una buona gara contro di loro - aggiunge -. Zero gol solo noi e l’Atalanta? Avevamo preparato bene la gara, abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister. Apparentemente in Champions League andiamo meglio della Serie A sotto questo punto di vista, avanti così, siamo comunque felici".

“Risposta alle critiche? Quello che dicono le persone… tu vuoi giocare sempre, penso non ci siano comunque state molte partite dove non abbia giocato bene. E nemmeno partite giocate male. Quindi non sono d’accordo con le critiche, ma pazienza - continua -. Quando il mister mi chiama in causa, cerco di dare il massimo. A volte riesce bene, altre meno bene, altre serve maggiore fortuna, oggi è andata bene e sono soddisfatto”.

“I problemi alle costole? Non è ancora ok, ma zero scuse. A volte hai dolore, il mister mi ha chiesto se avessi dolore, io avevo dolore, mi ha chiesto di continuare, ho detto sì, ho continuato - conclude -. Se rinnovo fino al 2029? Siamo in contatto adesso, attendiamo la risposta. Spero di chiudere presto".