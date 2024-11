Per riassumere Verona-Inter basterebbero i primi 45 minuti di gioco, in cui praticamente succede di tutto: Daniliuc spaventa Sommer, Tengstedt spara un siluro sulla traversa e poi è autentico, irrefrenabile, spettacolare monologo nerazzurro. Con el Tucu Joaquin Correa sugli scudi, in perfetta sintonia con Marcus Thuram, iniziano a piovere gol sul malcapitato Lorenzo Montipò, che prima dell'intervallo deve raccogliere 5 palloni in fondo alla propria rete. Nell'ordine: Correa, Thuram, Thuram, De Vrij e Bisseck (addirittura da terra!).

Gli sguardi dei ragazzi di Paolo Zanetti sono il manifesto di un pomeriggio nefasto, in cui nonostante un approccio incoraggiante, le assenze di Calhanoglu e Lautaro e l'infortunio repentino di Acerbi (praticamente la spina dorsale dell'Inter) potevano illudere su un pomeriggio ben diverso. Invece l'Inter schicciasassi della scorsa stagione decide di ripresentarsi proprio al Bentegodi, nonostante un po' di turn over ragionato o forzato, inviando un messaggio forte e chiaro al campionato.

Ad agevolare la missione nerazzurra, inutile nasconderlo, è l'atteggiamento difensivo dei padroni di casa, smascherato rapidamente dalle intuizioni dei vari Thuram, Correa e Bastoni, bravi a pescare i compagni liberi sul filo del fuorigioco, applicato in maniera scriteriata dalla linea difensiva del Verona. Una manna dal cielo per i Campioni d'Italia, che vanno affrontati in tutti i modi tranne che con la difesa così alta e poco allineata. Un regalo scartato e messo da parte dall'Inter con una rapidità e un'irruenza ingorda che non concede margini di discussione, al punto da rendere puro garbage time tutta la ripresa, caratterizzata da un ampio possesso palla, da alcune sostituzioni mentalmente utili e dalla volontà di non infierire degli ospiti. Che adesso, con la pancia piena per tutto il weekend, potranno dedicarsi al prossimo impegno in Champions League, martedì al Meazza contro il Lipsia.

