Altra prova di livello difesa della porta del Venezia Filip Stankovic, che questo pomeriggio è stato decisivo con diversi interventi nel pari conquistato dai lagunari sul campo del Parma. Uno di questi, in particolare, ha colpito Eusebio Di Francesco: "Come ha calciato Hernani! E' illegale calciare così da lontano, non era facile calciare così e nemmeno parare, è stata la parata più difficile - le parole del tecnico degli arancioverdi in conferenza stampa a margine dell'1-1 del Tardini -. Gli altri sono interventi da portiere attento, che riesce a dare serenità al reparto. Ora, rispetto all'inizio, ha trovato consapevolezza grazie alla fiducia, sta avendo grande continuità. Gli auguro il meglio, ma deve continuare a lavorare con grande umiltà".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!