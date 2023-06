Intervistato da DAZN, l'allenatore del Venezia Paolo Vanoli ha parlato dei punti in comune tra lui e Antonio Conte, del quale è stato assistente ai tempi dell'Inter: "Con Antonio siamo accomunati dal carattere, poi quando fai il collaboratore devi stare al tuo posto ma mi vedo molto vicino a lui caratterialmente. Come sistema di gioco però no, non sono vincolato a questo; ho fatto otto anni in FIGC e ho avuto il piacere di collaborare con Arrigo Sacchi come collaboratore tecnico e lì non potevi spostarti dal 4-4-2. Il sistema di gioco per me lo fanno le caratteristiche dei giocatori".Vanoli spende poi una parola per Federico Dimarco, col quale ha lavorato per molti anni a livello di Nazionali: "Sono felice di vederlo giocare a quei livelli, perché penso che ho vissuto con lui tutte le annate migliori delle Nazionali. Con l'Under 19 è stato capocannoniere del torneo perso con la Francia di Kylian Mbappé in finale. Posso dire che sono orgoglioso di averlo allenato e di vederlo a grandi livelli perché questo fa capire che quando un ragazzo ha mentalità ed è bravo è bravo, visto che a volte veniva criticato per la sua fisicità".

Ma che ricordo ha Vanoli dell'Inter? "Dico questa cosa: sono interista di nascita e vivo a 3 km da Appiano Gentile, a Solbiate Comasco. Venendo via dal Chelsea, Conte ci ha detto che c'era l'opportunità di andare all'Inter e a quel punto gli dissi: 'Qui possiamo fare tutto, ma non andare via senza vincere...'. Penso che vincere uno Scudetto all'Inter sia stato toccare il cielo con un dito. Magari non si è visto lì ma per me è stata una cosa indescrivibile. L'unica pecca è stata l'assenza dei tifosi per il Covid. La finale di Europa League contro il Siviglia? Quando perdi una finale c'è sempre rammarico, ma lì si vedeva la costruzione dell'Inter del futuro, con l'avvento di Simone Inzaghi tutto questo è stato portato avanti. Faccio i complimenti a tutti per il lavoro fatto, sabato affronterà la squadra più forte del mondo ma è sempre una finale".

