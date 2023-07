Dovrebbe essere solo questione di ore prima dell'inizio del nuovo capitolo del legame tra Zinho Vanheusden e lo Standard Liegi. Il difensore di proprietà dell'Inter tornerà infatti a vestire ancora una volta la maglia dei Rouches, anche in questa circostanza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo La Dernière Heure, la cifra per far scattare l'opzione è stata fissata in sette milioni di euro. Oltretutto, lo Standard dovrà pagare solo una piccola parte dello stipendio che percepisce all'Inter. Sudpresse, invece, riferisce che i test medici e fisici hanno avuto un notevole successo. Vanheusden sembra quindi pronto a rilanciare definitivamente la sua carriera, anche se ovviamente continuerà a fare attenzione ai nuovi infortuni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!