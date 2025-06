"È un'emozione incredibile partecipare al Mondiale per Club con questo format, una novità assoluta nella storia del calcio. Siamo tutti emozionatissimi e sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile per le nostre carriere calcistiche". Lo ha detto Maciej Skorza, tecnico degli Urawa Red Diamonds, parlando a FIFA.com.

"Per me, come allenatore, è una sfida incredibile affrontare squadre diverse con stili di gioco diversi. Solo nel nostro girone abbiamo tre squadre, ognuna con un approccio distintivo. Prepararsi a un torneo come questo sarà sicuramente impegnativo, ma devo dire che per me, come allenatore, è anche un'esperienza affascinante. Per la prima volta nella storia del calcio, ci troveremo in una situazione in cui squadre di diversi continenti si sfideranno su così larga scala, permettendoci di confrontare davvero stili e strategie. Finora, la Coppa del Mondo (FIFA) prevedeva solo una manciata di partite. Questa volta ce ne saranno molte di più. È davvero un momento unico nella storia del calcio".

A proposito di River, Inter e Monterrey, le tre avversarie dei giapponesi nel girone, Skorza ha aggiunto: "Credo che siano tutte estremamente forti, non solo River Plate e Inter. Dobbiamo affrontare ciascuna di esse in modo diverso, analizzandone attentamente i punti di forza e di debolezza. Ogni dettaglio deve essere studiato il più accuratamente possibile per pianificare la strategia giusta per ogni avversario. Sappiamo di non essere i favoriti per la vittoria di questo torneo. Tuttavia, abbiamo le nostre ambizioni. Vogliamo dimostrare il nostro valore, un buon gioco, una buona organizzazione e un calcio audace e offensivo. Soprattutto, vogliamo presentarci nel miglior modo possibile. Vogliamo superare la fase a gironi e poi, in ogni partita successiva, impegnarci per ottenere il miglior risultato possibile nel torneo".

Infine, Skorza ha parlato così dell'incrocio con il connazionale Piotr Zieliński che andrà in scena il 21 giugno: "È una bella sensazione vedere i giocatori polacchi partecipare a un evento così incredibile e importante come la Coppa del Mondo per Club. Quindi, sono molto felice di condividere questa esperienza con Piotr: è un giocatore fantastico e spero che entrambi creeremo ricordi indimenticabili in questo torneo".

