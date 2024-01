E' già partito il toto nomi per capire chi arbitrerà la delicata gara scudetto tra Inter e Juve di domenica sera. Dalla lista dei direttori di gara papabili bisogna depennare certamente Daniele Orsato, come sottolineato non senza polemica da Riccardo Trevisani nel suo intervento per 'Cronache di Spogliatoio': "Non sarà lui ad arbitrare perché siamo un Paese che fa schifo - il pensiero netto del giornalista -. Orsato è il miglior arbitro da alcuni lustri, quello che ha fatto finali Mondiali ecc ecc.... Pensa che il secondo italiano in Europa è Massa, e finisco qua il discorso. Non arbitrerà perché alcuni anni fa non cacciò Pjanic per doppio giallo in un derby d'Italia che poi costò un campionato al Napoli. Sbagliò Orsato, e quindi? Chissenefrega. Facciamola finita, sembra che viviamo nelle caverne. La deve fare Orsato, non c'è da discutere. Mandiamo un bel segnale al calcio, usciamo dalla mentalità vecchia. Oggi, per l'Aia che è a pezzi, c'è una cosa che Rocchi può fare per evitare le polemiche: mettere Orsato ad arbitrare Juve-Inter".

