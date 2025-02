Riccardo Trevisani lancia una previsione su Napoli-Inter, gara di cartello del prossimo turno di campionato. "Secondo me - dice nel corso di Fontana di Trevi - Napoli-Inter è un bel rivelatore e finisce X. L'Inter ha la Lazio prima e il Feyenoord dopo ed è corta numericamente. La partita col Genoa, difficile, avvalora la vittoria. Sono vittorie che valgono di più, che è il motivo per cui Lautaro esulta così. La palla entra a forza, colpendo un avversario".

Trevisani parla poi di tre giocatori che Inter, Napoli e Atalanta devono cercare di recuperare in vista del rush finale di campionato. "Calhanoglu che non sta bene porta l'Inter a fare le sue migliori partite sempre a un livello inferiore all'8,5 a cui ci ha abituato. Al massimo arrivi al 7-7,5. E con lui sfiorisce Mkhitaryan, che peraltro doveva saltare il Napoli per un'ammonizione sacrosanta, ma avrebbe fatto un torto al Napoli per come sta giocando. Il centrocampo dell'Inter rimane in mano a Barella che canta e porta la croce anche fin troppo bene visto come giocano quelli vicino".

"Il Napoli invece deve ritrovare Lukaku - prosegue -. Non sono un 'Lukakista', ma appena uscito lui, a Como il Napoli è finito. Stava giocando male, ma senza Lukaku che sta bene il Napoli lo scudetto non lo vince mai. E fa fatica anche con Lukaku che sta bene. L'Atalanta? A loro invece serve De Ketelaere. Non è una questione di gol, sta giocando male, non sta facendo il collante. Non è continuo nelle giocate. Con Lookman e Retegui formano un tridente ineguagliabile nel nostro campionato, ma deve tornare quello precedente agli ultimi tre mesi".

Buono il giudizio su Josep Martinez: "Nelle due gare giocate con Udinese e Genoa ha fatto bene perché quando è stato sollecitato ha fatto due ottimi interventi"