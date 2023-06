L'avventura nerazzurra di Danilo D'Ambrosio è giunta al capolinea. Il difensore classe non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e lascerà Milano dopo 10 stagioni, con il club che ha deciso di puntare su Bisseck e Azpilicueta per completare il pacchetto arretrato da mettere a disposizione di mister Inzaghi in vista della prossima stagione.

