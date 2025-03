Elogi all'Inter da parte di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha spiegato cosa gli piace della formazione di Simone Inzaghi: "L'Inter di adesso mi ricorda il mio Milan di Stefano Pioli. Perché è bella da vedere: ci sono giocatori che giocano poco ma non hanno mai il muso, se giocano anche solo un minuto corrono. Come Davide Frattesi, che non gioca molto, ma quando gioca fa i buchi nel campo, lascia il fuoco dietro di sé. Il nostro gruppo era così. Non c'è mai stato un problema. E se succedeva qualcosa o c'era un muso lungo, il mister risolveva tutto immediatamente. Pioli era bravo a gestire e far divertire tutti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!