Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter. Con due anni di "ritardo", il francese arriva a Milano: ieri visite e firma per il figlio di Lilian nella sede nerazzurra. "Sorrisi, battute, anche una spinta e emulare le gesta di Lilian, che in Italia ha vinto due scudetti e altre quattro coppe con le maglie di Juventus e Parma - racconta la Gazzetta dello Sport -. Il francese ha poi soggiornato in un hotel del centro, vicino alla Stazione centrale, non distante dalla sede dell’Inter. Ha assaggiato l’Inter, in pratica. Il resto lo farà dal 13 luglio in poi agli ordini di Inzaghi. «Non vedo l’ora di giocare a San Siro», ha detto in sede ai presenti. E in effetti proprio San Siro era uno degli stadi che ha sempre sognato. Ha già avuto modo di parlare con Inzaghi. Sa che nel progetto tecnico dell’Inter sarà centrale. Sia come peso specifico, sia come posizione. Marcus vuole giocare da centravanti. E in questo senso il 3-5-2 di Inzaghi lo avvicina alla porta. È una scommessa anche con se stesso, lui che nella stagione appena conclusa ha toccato quota 13 gol, il suo record".

