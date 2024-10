La prima volta non si scorda mai, figuriamoci se sotto un San Siro che esplode e in un martedì sera. Mehdi Taremi trova pure il primo score con la maglia dell'Inter in una competizione ufficiale dopo due assist serviti a segnare il secondo e il terzo dei quattro gol inflitti dai campioni d'Italia a quelli di Serbia della Stella Rossa. Dopo il match, l'iraniano ha esultato anche sui social, dove ha condiviso tutta la gioia per il primo di quella che sembra essere una lunga serie, appena propiziata. "Felice di segnare il mio primo gol per la mia squadra e felice di avere 'man of the match' stasera - si legge nel post Instagram pubblicato dal numero 99 di Inzaghi a fine partita -. Grazie mille ai miei compagni di squadra e a tutti i nostri meravigliosi fan per il vostro continuo supporto" prima di sbilanciarsi in una promessa: "Ne seguiranno molti altri".

Post sotto il quale arrivano i commenti di alcuni dei teammate tanto decantati dallo stesso attaccante: "Mehdi Taremi 99, re d'Itan" scrive Thuram, felice per la gara del compagno di reparto, prestazione che ha osservato dalla panchina, per citare una delle esultanze degli altri interisti, alla quale fa seguito anche quella di Calhanoglu, Arnautovic e Federico Pastorello, agente del classe '92: "Felice per te, ragazzo mio".

