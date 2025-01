"L’Inter è la più forte perché ha l’organico migliore e ha profondità: qualità, soluzioni tecniche ed esperienza internazionale, tutto in casa nerazzurra è di altissimo livello". Lo afferma Andrea Stramaccioni sulla Gazzetta dello Sport.

"Essere i più forti, però, nel calcio non significa sempre partire vincitori: questo Simone Inzaghi e i calciatori dell’Inter lo sanno bene, faranno tesoro dei blackout che li hanno frenati in alcune partite di questa stagione - spiega l'ex tecnico nerazzurro -. Ecco, ritengo che da qui in avanti per l’Inter sarà cruciale ritrovare quella fame e quella cattiveria nel chiudere le partite ancora vive, penso agli scontri diretti con Juventus, Milan, Napoli. Quella cattiveria era un segno distintivo dell’Inter dello scudetto: Lautaro e compagni non lo hanno certo perso all’improvviso. Così come non possono aver perso la solidità difensiva che apparteneva stabilmente alla loro fase di non possesso: le assenze di gente come Acerbi e Pavard hanno pesato, ma in rosa c’è qualità a sufficienza per non soffrire troppo per gli infortuni. Del resto la forza dell’Inter è il gruppo".