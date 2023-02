Gabriel Brazao, il portiere brasiliano di proprietà dell'Inter annunciato nell'ultimo giorno di mercato come nuovo acquisto della Spal, parla della sua nuova avventura con la squadra di Daniele De Rossi ai microfoni di TNT Sports: "Ho ottime aspettative, mi sono preparato molto e mi sento pronto. Sono venuto per aiutare, per fare del mio meglio e voglio poter aiutare in qualche modo il gruppo, dentro e fuori dal campo. Ho avuto problemi con gli infortuni e purtroppo sono sempre momenti molto difficili, ma mi sento recuperato e pronto al 100%.