La scorsa estate l'Inter ha deciso di investire sul portiere del futuro, colui che potrebbe prendere il posto di Yann Sommer e ha prelevato dal Genoa lo spagnolo Josep Martinez. L'atteso dualismo in porta però finora non si è mai visto perché a difendere i pali della squadra nerazzurra è sempre stato lo svizzero, che alla Gazzetta dello Sport descrive il rapporto con il collega di ruolo: "Abbiamo una buona relazione, è pure stato in Germania, al Lipsia, qualche anno fa, ma purtroppo non ha imparato il tedesco. Un bravissimo ragazzo e un bravissimo portiere, dal grandissimo potenziale. Poi è completamente diverso da me, più alto e più grosso: buon per l’Inter avere opzioni così diverse anche nel nostro ruolo".

