Intervenuto anche ai microfoni della SRF, Yann Sommer si è soffermato anche sul momento dell'Inter tornando sul pareggio dell'ultimo turno di campionato contro il Bologna: "Purtroppo abbiamo perso il primato in Serie A con l’ultima partita in casa, nonostante tutto, abbiamo fatto delle buone prestazioni come nella seconda partita in Champions. Mi trovo in una squadra con grandi qualità e che ha voglia di raggiungere insieme delle grandi traguardi. C’è un bell'ambiente, piano piano mi sto adattando all'interno del gruppo e anche a livello privato".

Il giro mediatico tocca anche Blick TV, dove Sommer sottolinea cosa ha trovato di diverso all'Inter rispetto al Bayern Monaco: "Ovvio, si è di fronte ad una nuova realtà, in una nuova squadra, con un nuovo club che forse si aspetta qualcosa di diverso da te. Lo stile di gioco è un po' cambiato rispetto al Bayern, però ci si diverte molto. E' un bel club, con grandi tifosi. Sono molto fortunato. La rivalità col Milan? Abbiamo visto al derby come la città ribolle, si vivono sensazioni ed emozioni davvero belle. Da calciatore, penso che non ci sia niente di più bello che giocare in uno stadio del genere, con certi stati d'animo. Le aspettative sono alte, ci si aspetta tanto da noi. Dobbiamo dimostrare di poter riprenderci la prima posizione nelle prossime settimane".