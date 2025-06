Commentiamo insieme Inter-River Plate 2-0. La squadra nerazzurra vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club vincendo il suo girone, al termine di una partita super da ogni punto di vista. La copertina è tutta per Francesco Pio Esposito, in gol alla sua prima da titolare con la maglia nerazzurra. Chivu ha rivitalizzato gruppo e senatori, grandi segnali anche da Sucic.