Prima del primo test ufficiale previsto martedì a Lugano, l'Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata questo pomeriggio in una sgambata ad Appiano Gentile: ospite d'onore dei nerazzurri sarà la Milanese, formazione minore del calcio lombardo. Lo riferisce Sky Sport. Sarà l'occasione per una prima verifica sul campo dei lavori fatti in questo avvio di ritiro.