Potrebbe essere una giornata cruciale per il trasferimento di Stefano Sensi al Leicester. Oggi i due club torneranno a sentirsi per definire il passaggio del calciatore in Premiership: l'accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 mila euro di prestito oneroso, più di 2 milioni per il riscatto vincolato alla promozione dei Foxes in Premier League a fine stagione.

