Lautaro Martinez, con la sua quaterna alla Salernitana, irrompe nella Top 10 della Scarpa d'Oro aggiornata dopo gli ultimi turni dei campionati europei. Grazie all'exploit dell'Arechi, il Toro è ora in ottava posizione. L'argentino, tuttavia, non è il migliore se consideriamo solo i campionati principali: Serhou Guirassy dello Stoccarda ha segnato 10 reti in 6 partite, mentre Akor Adams del Montpellier aggiunge le reti segnate con la maglia del Lillestrom prima del trasferimento in Francia, ossia 15 in 15 giornate.