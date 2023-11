Intervistato da Sky Sport, Martin Satriano, attaccante di proprietà dell'Inter, ha raccontato cosa lo ha spinto a scegliere nuovamente il Brest per proseguire la sua crescita come calciatore: "Ho deciso di tornare qui perché ho fatto bene la prima volta, mi è piaciuta tanto la città e il clima in cui si lavora - le parole dell'uruguaiano -. E' un club piccolo ma che lavora bene, come una famiglia. Penso che tutti quelli che abitano qua siano tifosi del Brest, la squadra è una passione cittadina e allo stadio questo si sente tanto. La città è bella, l'unico problema è il clima perché piove praticamente tutto l'anno (ride, ndr)".

I sogni.

"Mi piacerebbe tornare all'Inter, che ora è tra le squadre migliori d'Europa e del mondo. So che sarà difficile, ma mi piacerebbe tornare; se non ce la faccio, non ho problemi ad andare in altre squadre, italiane o estere".

Suarez è il tuo idolo, ma sai che Higuain è nato a Brest?

"Sì lo sapevo, l'avevo cercato su Google appena sono arrivato qua".

