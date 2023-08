Domani, alle ore 19, l'Inter sarà impegnata in casa del Red Bull Salisburgo nella quinta e penultima amichevole di questo pre-campionato. Dopo le sfide con Lugano e Pergolettese ad Appiano Gentile e gli impegni internazionali con Al-Nassr e Paris Saint-Germain in Giappone, Simone Inzaghi avrà la possibilità di fare un'altra prova generale verso l'esordio stagionale contro il Monza del 19 agosto. I letto di FcInternews.it potranno seguire la sfida, che verrà trasmessa in diretta da Sky Sport, Now TV e DAZN, anche sul sito attraverso la classica diretta testuale.