Dato che il dado è tratto sul fronte Milan Skriniar, all'Inter non resta altro da fare che puntare sullo slovacco fino alla regolare scadenza del suo contratto che, ormai si è capito, non verrà rinnovato. E' il pensiero espresso da Walter Sabatini, ex dirigente del club nerazzurro, sulle frequenze di Radio Sportiva: "I rinnovi se non fatti in tempi giusti generano rischi, vanno fatte le cose in fretta e bene - le sue parole -. E' evidente che alcuni rinnovi vengono pilotati verso il “no” dagli agenti dei giocatori, che hanno interesse ad arrivare a scadenza. Fossi nell’Inter con Skriniar aspetterei, e lo farei giocare. Se no al danno si aggiunge la beffa. Tanto se ha deciso di andare, se ne andrà. Tanto vale tenerlo e farlo giocare".

Cambiando discorso, Sabatini si è espresso così sul caso plusvalenze, per cui la Juve ha subito una penalità di 15 punti in classifica: "Sono state fatte cose con superficialità. Ma la Juve le plusvalenze non le ha fatte da sola, ha trovato interlocutori pronti a farlo. Meglio sarebbe stato non farle. Io non le ho mai fatte, ho fatto solo plus-valenze reali. Oggi il vero problema è stabilire la reale valutazione dei giocatori, ed è una situazione molto delicata”.