Asse caldissimo sul mercato tra Venezia e Inter. Come riportato da Fabrizio Romano sui propri social, il club nerazzurro è vicino a chiudere per l’ingaggio di Tanner Tessmann dal Venezia. Il centrocampista 22enne di nazionalità statunitense. Tessmann arriverà a MIlano nel 2025 e resterà un altro anno a Venezia, mentre in Laguna si trasferirà anche Gaetano Oristano. Manca solo l’accordo con il giocatore ex Cagliari per il trasferimento di un anno in Veneto.

🚨️ Excl: Inter are closing in on deal to sign Tanner Tessmann from Venezia.



Gaetano Oristanio to join Venezia and Tessmann to join Inter in 2025, staying one more year on loan at Venezia.



🇺🇸 One more detail needed: agreement on player side on +1 year loan move to Venezia. pic.twitter.com/dkEvhg6Tlu