Nella giornata di ieri, il River Plate ha presentato ufficialmente alla stampa, nel 'Salón de escudo del Museo', i suoi cinque nuovi rinforzi arrivati dal mercato: Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Felipe Peña Biafore, Adam Bareiro e Franco Carboni. Quest'ultimo si è espresso così sulla sua nuova avventura in patria: "Il club mi piace molto, così come la sua organizzazione - le parole del giocatore di proprietà dell'Inter -. Qui mi sento molto a mio agio, sono molto felice. Spero di fare le cose nel migliore dei modi. Il centro sportivo, le strutture, l'organizzazione... Qui è tutto di alto livello".

Il classe 2003 arriva nel suo Paese dopo un periodo di apprendistato in Italia: "In cinque anni sono cresciuto molto come persona e come giocatore, ho imparato tantissime cose. A 21 anni sono pronto per giocare in prima squadra".