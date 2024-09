Giornata di vigilia e di reunion quella di oggi per gli Inter-Nazionali impegnati con Francia e Italia, domani una contro l'altra nell'esordio di Nations League. Gli azzurri, arrivati nella capitale transalpina, dove domani disputeranno la prima gara post-Europeo per voltare immediatamente pagina, si sono incrociati con gli avversari di domani e non poteva mancare lo scambio di sorrisi tra interisti.

Sorriso immortalato dai fotografi a seguito dell'Italia e condiviso da Marcus Thuram che prontamente ha postato sui social una foto che lo ritrae al fianco dei due compagni nerazzurri Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Foto alla quale il Tikus aggiunge due cuori nerazzurri e tanto sentimento.

