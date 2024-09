Tre uomini diversi, ma soprattutto un sistema diverso. Secondo le ultime novità di Sky Sport, Paulo Fonseca ha studiato quest'oggi un nuovo meccanismo in vista del derby, con una novità tattica importante. Cambieranno alcuni elementi; in difesa dovrebbe esserci la coppia composta da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, con Strahinja Pavlovic inizialmente in panchina.

Ma la novità più importante riguarderebbe l'attacco, con l'impiego in contemporanea di Tammy Abraham e Alvaro Morata con lo spagnolo che potrebbe arretrare spesso formando così un 4-4-1-1 con Rafael Leao e Christian Pulisic sulle fasce.. Il sacrificato sarebbe Ruben Loftus-Cheek. Si attendono le prossime ore per capire se questa rivoluzione di Fonseca diventerà effettiva.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!