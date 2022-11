Filippo Inzaghi fa scudo sul fratello Simone. L'attuale allenatore della Reggina ed ex bomber del Milan si esprime con queste parole sui giudizi negativi piovuti un periodo sul tecnico dell'Inter: "Critiche a Simone? È il problema del nostro calcio, è un po’ come con i giovani: non c’è pazienza - il pensiero di Pippo ai microfoni di Sportitalia -. Ha le spalle larghe e sa che in questo lavoro ci saranno sempre le critiche. Simone non fa il fenomeno, quindi appena possono lo bastonano perché è un bravo ragazzo".