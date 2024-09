Il poker calato nella sonora vittoria dell'Italia Under 21 ai pari categoria di San Marino vale una copertina a Francesco Pio Esposito, protagonista stamani di un'intervista per la Gazzetta dello Sport. L'attaccante di proprietà dell'Inter, per il secondo anno in prestito allo Spezia, dice di essere 'orgoglioso' di condividere il record di gol segnati in una stessa gara con la maglia azzurra da Alberto Gilardino, un attaccante 'tra i più forti che ha avuto la Nazionale e che ammirava da bambino".

L'attaccante classe 2005 non ama troppo i complimenti, neanche quelle dei suoi fratelli maggiori: "Lo so che dicono che sono il più forte dei tre, ci vogliamo bene. Siamo tutti fortissimi, anche se diversi".

A proposito della stagione che lo aspetta, Esposito si è espresso così: "Sto facendo un percorso con lo Spezia, mi trovo veramente bene. Mister Luca D'Angelo mi ha rivoluto dopo l'anno scorso, con i compagni mi trovo benissimo e sto giocando con regolarità. In Nazionale, quando vengo qui è come sentirmi a casa, è un percorso iniziato da tanto tempo, con Nunziata e con i miei compagni".

