Premiata al Golden Boy Awards 2022 come Best European Player's Agent, Rafaela Pimenta, erede di Mino Raiola alla guida dell'agenzia di procura, ha risposto ai ai microfoni di TMW a margine della cerimonia rispondendo anche sull'attuale situazione di Stefan De Vrij: "Qual è la situazione di Kean e Stefan? Potrebbero lasciare le rispettive squadre a breve? Io dico sempre che non trovo molto elegante nei confronti dei club parlare di trasferimenti quando non siamo nemmeno a metà stagione. C'è ancora da lavorare, penseremo a queste cosa tra qualche mese".