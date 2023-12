Intervistato da GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini esalta l'attuale coppia d'attacco dei nerazzurri: "Lautaro Martinez è il più forte al mondo, vede la porta come pochi. In lui vedo un uomo vero, oltre che un grandissimo giocatore. Marcus Thuram? I grandi giocatori sono appetibili”. Poi racconta un aneddoto su Lothar Matthaus: “Vincemmo la coppa UEFA e lui mi disse che sarebbe andato al Real Madrid, poi riuscii a convincerlo perché i giornali il giorno dopo non uscivano e la notizia non venne fuori. Gli ho dovuto ritoccare lo stipendio, ma lui ambiva ad andare in un’altra grandissima squadra".

Pellegrini analizza poi la classifica del campionato: "Sarà derby d’Italia fino alla fine, la classifica dice questo. La Juventus è lì, non perde punti, crede nella vittoria ed è anche un pochino fortunata. Non è una critica, ma una realtà perché quando si vince al 95esimo la fortuna c’è anche se bisogna meritarsela lottando e credendoci. Bisognerà stare molto attenti a questa Juventus perché è forte in difesa e non prende gol. Il calcio si è livellato, vedi il Bologna o il Sassuolo. Ci sono squadre che possono competere con le grandi quindi significa che il livello del calcio sta migliorando".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!