Giampaolo Pazzini è uno degli ex giocatori intervistati da La Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter-Roma. La chiacchierata con il Pazzo parte dal ricordo del lontano 2010 e dalla sua doppietta in quel Roma-Sampdoria 1-2 che apparecchiò la strada del Triplete ai nerazzurri: "Eravamo già concentrati sullo scontro diretto di due settimane dopo a Palermo: ce la giocammo con grande serenità, il vero segreto per fare quell’impresa. Così poi andammo a a Palermo con due risultati su tre: 1-1 e fu Champions".

Dunque non è così vero che il calendario del Napoli è migliore di quello dell’Inter?

"Se non hai niente da perdere, a volte ti trovi dentro quello che fai più fatica a tirar fuori quando hai l’obbligo di vincere. Anche se non è una regola, ovvio".

Lo sfogliamo, quel calendario?

"Possono fare cinque vittorie su cinque entrambe. Le due romane sono ostacoli tosti per l’Inter, ma in questo campionato se non sei al cento per cento puoi perdere punti contro chiunque: dunque contro chi lotta per salvarsi come contro chi è già tranquillo. E dipende soprattutto dalle energie che hai".

Il Napoli può averne di più?

"Diciamo sulla carta. Un fatto è evidente: da un mese l’Inter gioca ogni tre giorni, e molte sono state partite da dentro o fuori. Il Bayern, il Milan: alla lunga è un tour de force che consuma, che ti può togliere qualcosa. Almeno quanto sentirsi il Napoli addosso".

Vede una favorita o alla fine uno spareggio?

"Mancano cinque partite: troppe, per sbilanciarsi. Dirà una parola importante la Champions: se l’Inter andrà in finale, sentirà meno la fatica in campionato. Perché una super squadra che arriva in fondo ovunque, cerca di portare a casa il più possibile".

Pesa più l’assenza di Thuram per l’Inter o di Neres per il Napoli?

"Di Thuram: lui, in coppia con Lautaro, sposta gli equilibri dell’Inter. Neres è forte, ma il Napoli ha dimostrato di saper fare risultati anche senza di lui".

L’uomo in più di Inter e Napoli?

"Oltre a Thuram, Dumfries: rientro fondamentale. E il miglior Raspadori si è visto quando è mancato Neres: con lui Conte può anche cambiare sistema di gioco e avendo giocato meno sarà super brillante".

