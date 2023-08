L'Inter accelera per arrivare a Benjamin Pavard. Attraverso il suo sito Gianluca Di Marzio parla di contatti continui con il Bayern Monaco per chiudere in queste ore l'acquisto del difensore francese: "Le parti sono vicine e al lavoro per trovare l'intesa e chiudere l'operazione oggi (21 agosto) ma al momento non è ancora fatta - assicura l'esperto di mercato di Sky Sport -. L'Inter, per avvicinarsi alla richiesta del Bayern Monaco, attorno ai 30 milioni di euro, ha spostato una parte dei bonus. Ora l'offerta è sui 27 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. Resta molta fiducia che la trattativa possa andare a buon fine grazie anche al pressing del difensore francese, che vuole l'Inter".

