Tomas Palacios è sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Inter. L'ulteriore prova arriva dalla starting lineup che il tecnico dell'Independiente Rivadavia, Martín Cicotello, ha schierato per la partita di campionato in programma fra qualche minuto contro la Platense, nella quale il difensore non figura nemmeno in panchina così come avvenuto in precedenza. Presente invece il nuovo arrivato Imanol Segovia, suo sostituto in pectore, che partirà dalla panchina.

