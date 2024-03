Tantissime insufficienze per l'Inter nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il ko ai rigori con l'Atletico. Il peggiore è Pavard (5) protagonista in negativo in occasione dell'1-1 di Griezmann. Come lui male pure De Vrij, Dumfries, Mkhitaryan, Klaassen, Thuram, Sanchez e Lautaro.

Il 5 viene dato pure a Inzaghi: "Chiama troppo indietro i suoi con i cambi. Il piano partita non era stato pensato male".

Il migliore è Sommer: 7,5 per il portiere svizzero che interviene su Lino, Griezmann e Depay con bravura. Bene anche Calhanoglu, Barella e Dimarco: 6,5. Sufficienti, infine, Bastoni, Bisseck, Darmian, Acerbi e Frattesi.